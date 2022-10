Udinese-Torino / Tornano tutti i titolari: cambia totalmente la formazione

Il team si prepara al prossimo incontro di campionato. Una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e continuare a sorprendere

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil ha ricevuto la prima e seria botta d'arresto della sua stagione. Il team continua a lavorare in vista del prossimo incontro anche se bisognerà fare molto di più (rispetto a mercoledì) per poter mettere in difficoltà una società pronta e ben strutturata come il Torino di Ivan Juric. Nelle ultime ore i bianconeri hanno già ripreso il lavoro in vista di domenica, quando alle ore 18 ci sarà il fischio d'inizio alla Dacia Arena. La sconfitta infrasettimanale ha sicuramente spento un po' gli animi bollenti di questa prima parte di stagione, ma si conta che in pochissimo tempo si possa tornare sul campo a fare la differenza.

Proprio il tecnico non vuole nessuna sorpresa e di conseguenza tra 48h torneranno sul campo da gioco tutti i titolari a disposizione del tecnico. Il primo cambia sarà direttamente in porta, dove c'è Marco Silvestri e non Daniele Padelli che si accontenterà di un posto in panchina. Anche in difesa cambia tutto, con Bram Nuytinck che si rimetterà la pettorina gialla addosso ed al suo posto il giovane sloveno Jaka Bijol. Anche Rodrigo Becao dovrebbe tornare dal primo minuto ed a farne le spese sarà il camerunense Enzo Ebosse.

Centrocampo e attacco — Nel mezzo torna al 100% il centrocampista brasliano Walace che non vede l'ora di recuperare la sua solita miriade di palloni, in panchina ci va Mato Jajalo. Per quanto riguarda le due mezz'ali, invece, c'è ancora un dubbio visto che le solite due maglie vengono contese da ben quattro giocatori. Sulle fasce spazio a Destiny Udogie e Roberto Pereyra. In attacco altra sorpresa visto che ci sarà dal primo minuto Isaac Success e non il portoghese Beto. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita. Ecco chi sarà il direttore di gara che arbitrerà il prossimo incontro <<<