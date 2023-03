News Udinese – Si torna al Bruseschi / Tanti gli assenti, da Sottil a Beto

L'Udinese torna ad allenarsi in vista dei prossimi incontri di campionato. La sfida con il Bologna dista due settimane, il punto sul match

L'Udinese torna ad allenarsi in vista dei prossimi incontri di campionato. Nonostante la pausa per le nazionali, c'è comunque un buon gruppo che ha intenzione di farsi trovare preparato. Gli allenamenti di Andrea Sottil ricominceranno da domani, visto che oggi il tecnico originario di Torino ha chiesto e ricevuto un giorno di permesso per svolgere delle commissioni personali. Senza la presenza del mister, ha diretto gli allenamenti odierni il tecnico in seconda: Cristante. Questa non è l'unica novità di giornata, andiamo a vedere anche quali altri giocatori hanno alzato bandiera bianca ed oggi non si sono presentati al Bruseschi.

Assieme a tutti i nazionali, ha ottenuto un giorno in più di vacanza il centravanti portoghese Beto. Sappiamo benissimo quanto il bomber è importante per l'economia della squadra e per fortuna la sua assenza non è nulla di grave. Nel corso dei prossimi giorni è già pronto per tornare a guidare la squadra verso nuovi importanti obiettivi. Assieme a Beto anche un altro attaccante ha alzato bandiera bianca, in questo caso si parla del compagno d'attacco: Isaac Success. Per il nigeriano la situazione è un pochino più complicata, visto che la sua assenza è dovuta ad un attacco influenzale. Nulla di eccessivamente preoccupante ed anche in questo caso è solo questione di giorni prima del suo rientro in gruppo.

Tutti gli altri assenti — Non dimentichiamo che sono ben dieci i giocatori impegnati con le rispettive nazionali ed al momento non sono presenti al Bruseschi. Si va da Jaka Bijol e Sandi Lovric (impegnati per le prossime qualificazioni agli europei) a Abankwah ed Ebosele (pronti a dare il massimo con le under irlandesi). Da settimana prossima, testa unicamente al Bologna che sarà uno snodo cruciale per il finale di questa importante stagione.