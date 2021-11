News Udinese – Il Tucu ha parlato / Il messaggio per la squadra

Il giocatore bianconero ha parlato e cercato di tranquillizzare tifosi e compagni dopo il brutto infortunio. Lo si aspetta sul campo

La squadra ha iniziato la stagione al meglio, ma dopo i sette punti nelle prime tre partite, gli uomini di mister Luca Gotti non sono riusciti a trovare continuità, motivo per cui nelle successive undici partite sono arrivati solo otto punti. La situazione non è drammatica, ma qualche campanello d'allarme sta suonando intensamente. Il terz'ultimo posto dista solo cinque lunghezze ed anche se non bisogna fare allarmismi, non si può nemmeno stare così tranquilli. Se oltre il problema risultati, ci aggiungiamo l'infortunio di uno dei migliori giocatori del team, è un attimo che si rischia di finire nei bassifondi. Il centrocampista comunque ci ha tenuto a tranquillizzare tutti, con un post sui social. Andiamo a vedere.