Udinese – La Turchia prende il sopravvento sul mercato / La giornata

La Turchia sta facendo razzia all'interno del mercato italiano e più specificatamente sta facendo spesa in una squadra: l'Udinese. Sono già due i calciatori davvero molto vicini al loro passaggio in un club di Istanbul. Il primo è Rodrigo Becao che proprio oggi ha ricevuto l'ennesima offerta al rialzo da parte del Fenerbache. In questo caso la squadra sembra davvero poter vincere la sfida con l'Atalanta, visto che sul piatto ha messo quasi due milioni di euro di stipendio. Una cifra che il team di Gasperini difficilmente potrà sostenere. La Dea però punta sull'accordo con il team bianconero visto che ha offerto ben due milioni in più rispetto ai gialloblù. Di conseguenza ci si appresta ad una volata finale con diversi colpi di scena.

Il secondo calciatore, invece, non fa più parte del club ma continua ad essere un assoluto protagonista. Stiamo parlando di Roberto Pereyra anche detto " El Tucu " . Il talento argentino ha sempre fatto benissimo sia dentro che fuori dal campo, ma adesso sembra essere arrivato il momento di una nuova esperienza nel calcio mondiale. L'ultima squadra ad averli messo sul piatto un'offerta concreta è il Besiktas . La società vorrebbe affidare il proprio centrocampo all'argentino, ma al momento il Tucu è ancora titubante. Anche in questo caso scopriremo di più con il passare del tempo.

Ricordiamo che resta alla porta l'Udinese, con il calciatore ex Watford che continua ad allenarsi proprio in quel di Udine ma non a contatto con la squadra. Ad oggi la differenza sembra poterla fare solo un club: i neroazzurri di Simone Inzaghi. Pereyra vorrebbe un'ultima possibilità in un grande club e di conseguenza spera che il team di Milano fino alla fine possa ripiegare sulle sue qualità.