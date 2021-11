News Udinese – Ecco tutti gli ex dell’incontro: “Pochi, ma buoni”

La squadra continua a lavorare a testa bassa in vista del match di Lunedì sera contro il Torino di Ivan Juric. Ci saranno anche diversi ex

I bianconeri e i granata hanno iniziato la loro stagione in maniera abbastanza soddisfacente, qualche sconfitta di troppo, ma per il resto difficilmente hanno deluso le aspettative. Restando sui loro standard ed occupando le posizioni che gli addetti ai lavori si aspettavano anche alla vigilia del campionato. L'incontro di Lunedì, però, potrebbe essere un vero e proprio punto di svolta per uno dei due club in questione, dato che la vittoria farebbe agganciare le squadre alla parte alta della classifica, quella che conta, quella che vale l'Europa. Resta sicuramente un obiettivo quasi irraggiungibile, ma fino alla fine nessuna delle due squadre vuole privarsi di questa possibilità. Intanto andiamo a vedere cosa accomuna i piemontesi ed i friulani. Ecco tutti gli ex dell'incontro.

Rolando Mandragora

Il primo degli ex è il giocatore campano Rolando Mandragora, proprio undici mesi fa compiva il suo trasferimento dall'Udinese al Torino. Per la squadra all'epoca guidata da Davide Nicola, il suo approdo fu decisivo per poter conquistare la salvezza senza grossi patemi d'animo. Un vero e proprio metronomo del centrocampo, pronto a fare la differenza in ogni momento. Il suo unico problema sono gli infortuni. Anche lunedì rischia di non giocare per via di un problema. Un brutto colpo per Ivan Juric, dato che non è facilmente sostituibile. Non solo Mandragora, c'è anche un altro ex dell'incontro.

Daniele Padelli

Il portiere italiano a differenza del centrocampista ha fatto il percorso inverso, con in mezzo la parentesi con i Campioni d'Italia. Al Torino ha trovato le sue prestazioni migliori ed anche il picco della sua carriera, giocando per un paio di anni ad altissimo livello. Sicuramente sarà un piacere per i tifosi del Toro trovarselo contro.