News Udinese – Oggi tutti al Bruseschi: le ultime dal campo d’allenamento

Il team bianconero continua a lavorare sui campi da gioco in vista dei prossimi incontri di campionato. Il punto focale riguarda la squadra che non vede l'ora di scendere di nuovo e fare la differenza sotto tutti i punti di vista. La vittoria manca da diverso tempo ed è arrivato il momento di ritrovarla sul campo. Il prossimo avversario è in una condizione simile a quella dell'Udinese, non per classifica ma semplicemente perché si trova in un momento in cui la sconfitta non è ammessa. La Sampdoria dopo le polemiche di ieri sera ha un bisogno urgente di punti, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro che si giocherà allo stadio Marassi di Genova.