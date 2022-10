Udinese-Atalanta, il riassunto del match: è successo di tutto!

Dallo stadio sold-out alla premiazione a mister Sottil come migliore allenatore del mese di settembre. Passando per le 300 panchine di Gasperini con l'Atalanta fino al minuto di silenzio e ai tantissimi applausi per Lorenzo Toffolini . Le due squadre sono scese in campo con la bava alla bocca. Deulofeu sguscia tra le maglie della Dea e cerca in tutti i modi di servire Beto che combatte contro l'intero reparto difensivo bergamasco come un gladiatore nel Colosseo. Un primo tempo dinamico che le due squadre hanno giocato al massimo dell'intensità tenendo costantemente premuto il piede sull'acceleratore. Al 37esimo , però, ci pensa l'Atalanta a sbloccare il risultato.

Koopmeiners si inventa un lancio straordinario che viene accolto da Muriel. Il colombiano controlla il pallone e serve Lookman che non deve fare altro che spingerla in rete. Dopo il gol, per aver rivolto il binocolo fatto con le sue mani (per via del suo cognome) mentre esultava, verso la curva dell'Udinese, l'arbitro Doveri ammonisce l'attaccante dell'Atalanta per mancanza di sportività. Sorpreso, Lookman viene successivamente portato via dal resto dei compagni per evitare che si guadagni il secondo cartellino giallo. L'Udinese rialza subito la testa e continua ad attaccare i pali difesi da Sportiello. Purtroppo, il risultato, almeno per il momento, non cambia. Passiamo al secondo tempo... <<<