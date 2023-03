Empoli-Udinese / Il primo bollettino infortunati: ecco chi non ci sarà

L'Empoli si prepara alla sfida di campionato contro i bianconeri di Andrea Sottil. Ecco il primo bollettino infortunati su questo incontro

Redazione

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato con un Empoli che sembra essere in un buonissimo stato di forma. Ha intenzione di vincere all'interno delle sue mura amiche. Anche i bianconeri, però, vogliono tornare ad assaporare il successo, visto che nelle ultime diciassette partite solo una volta sono arrivati i tre punti finali. Per farlo servirà un team al completo e soprattutto con tutti i protagonisti pronti per fare la differenza dal primo all'ultimo minuto. Andiamo proprio a fare un punto su tutti i giocatori che dovranno alzare bandiera bianca in vista del match di sabato pomeriggio che si giocherà al Castellani di Empoli.

Partiamo dalla squadra di casa che ha fatto a meno del proprio estremo difensore nella trasferta di Monza e non è ancora sicura di poterlo avere in vista del prossimo incontro. Guglielmo Vicario è senza ombra di dubbio il miglior portiere di questo torneo (ad oggi) e il team è quasi impossibile che possa fare a meno di lui per diversi incontri. Se dovesse alzare ancora bandiera bianca, si farà trovare pronto Perisan che contro il Monza non è stato impeccabile. Dal team toscano, passiamo a quello bianconero. Andiamo a vedere tutti i giocatori out contro l'Empoli.

Non sono ancora pronti — Vanno valutate bene le condizioni di Roberto Pereyra che contro l'Atalanta ha giocato nonostante non fosse al meglio. Una situazione che sicuramente verrà aggiornata nei prossimi giorni, visto che il Tucu è imprescindibile per questo team. Non dimentichiamo anche che sono out due giocatori fondamentali come Gerard Deulofeu e Enzo Ebosse che hanno già terminato la loro stagione e su cui Sottil riponeva diverse speranze. Per il resto, però, il team sembra vivere un buon momento e tutti dovrebbero essere a disposizione.