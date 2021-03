Udinese, De Maio e Pereyra commentano il pareggio con il Genoa

I due calciatori dell'Udinese hanno commentato il pareggio esterno con il Genoa. Ecco che cosa hanno detto

"Il punto contro il Genoa, è un risultato buono per noi. Ha mosso la nostra classifica e torniamo a Udine con questa consapevolezza. Credo che abbiamo giocato meglio noi, alla fine potevamo anche perderla perché abbiamo rischiato, quindi alla fine questo è stato un buon pareggio. Per me giocare è importante, nell'ultimo periodo non ho avuto molte possibilità e il mister mi ha scelto di nuovo e per questo sono contento. Personalmente cerco di dare sempre tutto per la squadra. Occasione di testa? Avrei dovuto fare meglio in quell'occasione, non posso sbagliare da lì".

"Contro il Genoa abbiamo fatto tutti una grande partita, il punto contro di loro è importante che ci fa davvero comodo per la classifica. Ci mancano 7 punti poi vedremo cosa accadrà. Il mio ruolo? Mi sento a mio agio a giocare come seconda punta. Però per me l'importante è che io possa dare una mano alla squadra. Contro i rossoblù abbiamo fatto cose davvero positive, sono contento per come stiamo giocando. Noi giochiamo per vincere, però anche non perdere è importante. Sapevamo che se avessimo segnato per primi potevamo vincere, il punto conquistato è molto importante perché arriva su un campo difficile".