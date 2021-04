Udinese, De Paul si rammarica per le occasioni sprecate

Anche se l‘Udinese non è riuscito a fare punti in casa contro il Torino, il cammino dei bianconeri rimane buono. La classifica vede gli uomini di mister Luca Gotti avanti ancora di alcune lunghezze rispetto alla zona retrocessione. La...

Anche se l ' Udinese non è riuscito a fare punti in casa contro il Torino , il cammino dei bianconeri rimane buono. La classifica vede gli uomini di mister Luca Gotti avanti ancora di alcune lunghezze rispetto alla zona retrocessione . La classifica, infatti, vede i friulani in dodicesima posizione . Grazie al bottino complessivo di 33 punti , la zona calda della classifica dista ben undici lunghezza ( 22 ). Il primo posto valido per retrocedere in Serie B è occupato dal Cagliari . I granata invece, che sono la prima squadra nel mirino degli isolani, grazie a tre punti portati via dalla Dacia Arena, sono balzati a 27 . Allungando a +5 sulle inseguitrici.

"Oggi la prestazione c'è stata, abbiamo creato tanto ma non siamo stati abbastanza attenti negli ultimi metri. Siamo stati penalizzati da un episodio e dispiace perché era una partita buona per fare punti e continuare quello che stiamo facendo, siamo amareggiati per il risultato ma tranquilli per la prestazione. Delle volte non ci sono spiegazioni, il calcio è così e noi non abbiamo segnato nonostante le molte occasioni create. Dispiace aver perso, abbiamo da lavorare ma questa squadra è abituata a pedalare. Io come capitano devo sempre dare l'esempio e mi piace spingere i miei compagni, mi trovo in un gruppo di cui sono veramente contento di essere il leader, è un grande spogliatoio. Dobbiamo raggiungere il prima possibile i 40 punti e da domani dobbiamo iniziare subito a pensare al Crotone perché sarà certamente una gara dura".