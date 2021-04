Udinese-Torino, le parole dei protagonisti

Dopo Udinese-Torino, i protagonisti del match hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. A partire dall'allenatore dei friulani, Luca Gotti

"Ogni vittoria ha sempre un peso importante per la nostra classifica, in questo momento non siamo ancora soddisfatti perché siamo ancora lì. Quando sei in una posizione di classifica come la nostra ci sta fare fatica. Siamo una squadra con qualità, giocavamo in casa e dovevano esserci i presupposti per avere una partita semplice. Questa è la conferma della prestazione fatta al derby, la squadra ha fatto tutto bene con grande capacità. Belotti e Sanabria, partiti dall'inizio per dare più pressione, hanno fatto bene. Dopo cinque partite è bello non prendere gol, ci tenevamo. I ragazzi hanno avuto questa sera una prestazione importante, loro hanno molta qualità e sono molto forti fisicamente. Il vantaggio conseguito fa morale e classifica ma c'è ancora tanta strada da fare e non guardo oltre la prossima partita che sarà molto tosta. Quello che mi soddisfa è che i nostri ragazzi stanno dimostrando di essere da Torino ai tifosi sia per voglia di lottare che per lo spirito, anche per quanto riguarda cosa fanno in campo. Si dice che non siamo attaccati alle cose e questa è la dimostrazione".