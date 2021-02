Udinese-Fiorentina, i convocati: non recupera Deulofeu

Niente Gerard Deulofeu per mister Luca Gotti. L'Udinese, domani pomeriggio, dovrà sfidare la Fiorentina in Serie A

UDINE - Qualche ora ancora e l'Udinese scenderà ancora una volta in campo. Questa volta gli avversari dei bianconeri saranno i viola della Fiorentina. Le due compagini, in questo momento, occupano la stessa posizione in classifica: la tredicesima. Anche i numeri dicono che le due formazioni hanno avuto, fin qui, un cammino molto simile. Se i goal fatti sono per entrambe le formazioni 25, anche nei goal subiti i numeri non cambiano di molto. La retroguardia friulana ha subito 33 goal mentre quella toscana ne ha presi 35. Stando a quanto emerge dalla classifica, il risultato più consono al termine dell'incontro delle 15:00 sembrerebbe proprio il pareggio. Ma visto che la classifica è tranquilla, fin troppo, c'è da aspettarsi che una delle due squadre dia tutto per vincere.

I CONVOCATI - Durante la vigilia dell'incontro, oltre a partecipare alla consuete conferenza stampa, mister Luca Gotti ha anche diramato l'elenco dei giocatori convocati dall'Udinese per la sfida di domani. Osservano la lista, emerge subito che tra i diciannove calciatori convocati per la sfida della Dacia Arena, non ci sarà Gerard Deulofeu:

Portieri: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet.

Difensori: 3 Samir; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio.

Centrocampisti: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin.

Attaccanti: 7 Okaka; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente.

LE CONDIZIONI - Lo spagnolo classe 1994, è stato uno degli ultimi colpi di mercato in casa Udinese. Appena qualche mese fa, l'ex Barcellona, ha firmato un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2024. La tanto attesa continuità, il calciatore cresciuto nel vivaio catalano potrebbe trovarla proprio in Friuli. La risposta sul campo è arrivata immediatamente, ma adesso mister Gotti dovrà fare a meno di lui almeno per un'altra settimana. Il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro rimediato in allenamento giovedì ancora persiste. Una volta messo a posto anche questo problema, l'esterno d'attacco bianconero tornerà al suo posto. Il compagno e connazionale, Fernando Llorente, lo aspetta.