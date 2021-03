Udinese-Genoa, De Paul: “Sono più contento quando faccio assist”. Pereyra: “Siamo ambiziosi”

Ieri sera l'Udinese ha pareggiato 1-1 contro il Genoa e sale a quota 33 punti in classifica, in pieno decimo posto: le parole di De Paul e Pereyra

"Alla fine non potevamo buttare tutto quello che avevamo fatto. La serie A quando inizi perdendo diventa difficile perché le squadre si chiudono, tatticamente le squadre sono forti. Sono contento per il gol ma quando faccio assist sono più contento. Io mi diverto con i miei compagni, con l'Argentina abbiamo tante cose da giocare dalla Coppa America alle qualificazioni mondiali. Siamo una squadra qui all'Udinese di 24-25 giocatori, mi fa piacere stare con loro, non solo con gli argentini. Per Molina è il primo anno, non è facile per lui, ma l'abbiamo fatto integrare meglio possibile poi lui ha qualità e le ha dimostrate. Su Musso tutti sappiamo il suo valore mentre Pereyra ci dà tanto e l'abbiamo visto anche stasera, peccato per il gol annullato, l'aveva fatto davvero bello. Il mio motivo in più? Lavorare con la palla e stare bene".