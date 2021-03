Udinese, Gotti colleziona ammiratrici. Ecco una nuova pretendente

L'allenatore dell'Udinese continua ad essere nel mirino di altri club. Avevamo riportato della Lazio, ma c'è anche un'altra squadra

UDINE - La buona stagione dell'Udinese non sta passando inosservata. I bianconeri attualmente occupano il dodicesimo postoin Serie A, con 33 punti conquistati finora e a 2 punti dalla Sampdoria decima. Fatale la sconfitta nell'ultima giornata di campionato con la Lazio, per 1-0. Nell'ultimo periodo avevamo parlato proprio della squadra biancoceleste e dell'interesse per l'allenatore della società friulana, nel caso in cui tra Simone Inzaghi e la compagine capitolina dovesse consumarsi il divorzio, a fine stagione. Gotti quindi è finito nel mirino di una big? Sembra di sì, ma non solo.

Le voci da Genova

La Gazzetta dello Sport infatti ha riportato nuove indiscrezioni sul futuro dell'allenatore dell'Udinese. Massimo Ferrero, infatti, starebbe guardando proprio alla squadra bianconera in vista della prossima stagione. Fanno sul serio i blucerchiati? Non ancora, perché la questione del rinnovo di Claudio Ranieri con il club di Corte Lambruschini è prioritaria per il momento. Sir Claudio è tornato ad essere la prima scelta per Ferrero, dopo qualche spiffero sul ritorno di Mihajlovic a Genova. E i contatti vanno avanti anche se ma non si può escludere nulla al momento. Per questo la Sampdoria inizia a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituto di Claudio Ranieri.

La strana scelta dell'Udinese

Inoltre la Gazzetta dello Sport riporta anche che l'Udinese per ora non ha esercitato l'opzione sul rinnovo di contratto di Luca Gotti. Era fissata per altro al 28 febbraio scorso. Quindi i friulani non intendono ancora rinnovare il contratto al tecnico cinquantatreenne, probabilmente per aspettare il piazzamento e i risultati di questa stagione. Anche se finora il tecnico ha fatto un ottimo lavoro, portando fuori dalle sabbie mobili della corsa salvezza la sua squadra.

Gotti lontano da Udine la prossima stagione? E' presto per dirlo. Certo la scelta di non esercitare ancora il rinnovo non porta ottimismo. Anche perché qualche spiffero da Sassuolo e Bologna sull'allenatore arriva. Bisognerà però attendere la conclusione del campionato, prima c'è una salvezza da conquistare.

24 marzo 2021

