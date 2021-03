Mercato Udinese – Dalla Spagna sono certi: il suo futuro è lontano dal Friuli

Il mercato dell'Udinese è già bollente. Dalla Spagna sono certi. Il destino del giocatore bianconero è sempre più lontano da Udine

Redazione

MERCATO UDINESE - Con l'inizio della Primavera cominciano a prendere forma le prime trattative di mercato. L'Udinese è pronta ad accumulare un tesoretto niente male. Non si fanno sconti a nessuno. Tutti sono in vendita ma solo a determinate condizioni. Luca Gotti, sempre più legato alla panchina bianconera, farà il possibile con i calciatori che avrà a disposizione. La prossima sessione di mercato prevede delle grandi uscite che faranno entrare nelle casse della società un discreto ammontare di milioni. Ovviamente le pietre più preziose sono sempre loro. Tutto lascia presagire che Musso e De Paul non vestiranno più i colori bianconeri dalla prossima stagione. Anzi, dalla Spagna ne sono certi.

NO A MILAN E INTER

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, l'agente del portiere argentino avrebbe rifiutato le offerte delle due milanese. I nerazzurri di Conte e i rossoneri di Pioli avrebbe provato a mettere le mani sul talentuoso 26enne ma alla fine un'altra squadra avrebbe avuto la meglio. Stiamo parlando dei giallorossi di Fonseca. Musso vuole giocare. Vuole una maglia da titolare e non ha intenzione di restare a guardare le partite dalla panchina. Handanovič, nonostante i 36 anni, sembra non abbia proprio intenzione di farsi da parte. Per non parlare di Donnarumma. Il 22enne ha intenzione di diventare una bandiera del club rossonero. Dunque, Musso potrebbe verosimilmente prendere il posto di Pau Lopez che è sempre più lontano dalla Capitale. Ma non finisce qui.

PAU LOPEZ NON CONVINCE

Partita dopo partita, il portiere giallorosso continua a deludere. L'ultima prestazione contro il Napoli di Gattuso è stata la ciliegina sulla torta. Barriera mal posizionata e uscita completamente a vuoto sul secondo gol di Mertens. La nuova presidenza americana sembrerebbe voler sistemare la situazione in porta il prima possibile e avrebbe individuato in Musso il prossimo numero 1. La famiglia Pozzo non farà sconti. Difficilmente il portiere andrà via a meno di 20/25 milioni di euro.