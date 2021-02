Udinese, il punto sul Parma: un esonero all’orizzonte?

L'Udinese di Luca Gotti deve ripartire subito dopo l'ultima sconfitta con la Roma, prossimo avversario dei bianconeri, il Parma

Redazione

UDINE - Deve ripartire l'Udinese di Luca Gotti. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per tre a zero all'Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca.Caduta rovinosa, non tanto per il risultato, quanto perché i friulani arrivavano al match con i giallorossi con 4 risultati utili consecutivi, due vittorie: sullo Spezia e sull'Hellas Verona e due pareggi con Atalanta e Inter. Adesso però bisogna riprendere la corsa, l'Udinese ora è quattordicesima a pari punti proprio con la squadra di Vincenzo Italiano, il Bologna e il Benevento. Insegue a due lunghezze la Fiorentina di Cesare Prandelli.

Le parole di D'Aversa

Prossimo avversario in campionato il Parma di Roberto D'Aversa. I gialloblù nell'ultima giornata di campionato hanno perso contro l'Hellas Verona di Ivan Juric e la situazione per i Ducali inizia a farsi davvero problematica. Penultimo posto e soli tredici punti in classifica. Non sono però i risultati a preoccupare quanto le ultime prestazioni, come spiegato dallo stesso D'Aversa ai microfoni di Sky:

"La posizione di classifica non ci fa interpretare le partite nel modo giusto. Non siamo sereni e questo ci fa portare in campo anche i pensieri negativi. Ci facciamo goal da soli e poi i nostri avversari portano a casa punti. Inutile girarci intorno. Dobbiamo essere più concentrati e cancellare le paure. Abbiamo grosse difficoltà, ma questo è un discorso complesso. Lo scorso anno? Non mi va di fare paragoni con lo scorso anno. Non voglio dare alcuna responsabilità ai singoli. La partita si vince in difesa e in attacco e con l’atteggiamento giusto".

Futuro in bilico

D'Aversa però rischia di non essere in panchina contro l'Udinese. Secondo quanto riporta il portale Tuttomercatoweb, infatti, il tecnico potrebbe essere esonerato visti i risultati tutt'altro che soddisfacenti. L'allenatore era subentrato al posto di Fabio Liverani e questa mattina la proprietà americana gialloblù, rappresentata da Oliver Krause si sarebbe riunita insieme al resto delle dirigenza per decidere se proseguire o meno con l'allenatore.