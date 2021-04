Udinese, inizia la settimana che porterà alla sfida con la Juventus

Dopo la bella vittoria contro il Benevento, l'Udinese di Luca Gotti può avvicinarsi alla sfida con la Juventus con meno pressioni

Boccata d'ossigeno importante per l'Udinese alla luce dell'ultimo turno di campionato. Nel corso della trentatreesima giornata di Serie A, i bianconeri allenati da Luca Gotti hanno avuto la meglio su un campo difficile come quello del Benevento. Un'altra bella prestazione di Rodrigo De Paul ha aiutato i compagni a portare a casa tre punti fondamentali. Soprattutto perché guadagnati contro una diretta concorrente per la permanenza nella massima divisione italiana. Buio pesto in casa giallorossa, la sconfitta ha fatto tornare nelle menti dei calciatori di Filippo Inzaghi, l'incubo della retrocessione. Dopo una prima parte di campionato giocata al di sopra delle aspettative, i campani hanno smarrito la continuità. I loro prossimo incontri saranno fondamentali.

L'obiettivo alla portata

Lo saranno decisamente meno per i friulani che, grazie al 4-2 rifilato al Vigorito, sono balzati a quota 39 punti. Un ottimo bottino in vista anche delle poche giornate che mancano. La prossima partita dell'Udinese, è prevista per domenica 2 maggio alle ore 18:00. Per l'occasione, la Dacia Arena diventerà teatro della sfida tra i bianconeri e la Juventus del ferito Andrea Pirlo. La Vecchia Signora è tornata ad avere un ruolino di marcia altalenante che non solo gli ha fatto smarrire i sogni scudetto, ma che rischia anche di vederla allontanare dai primi quattro posti. Sarebbe una beffa clamorosa se, dopo nove anni di dominio indiscusso, la Juventus restasse fuori anche dalla Champions League.

Una vetrina importante

Dal proprio canto, l'Udinese avrà la leggera di giocare senza pressioni. Per non parlare della voglia di alcuni dei suoi elementi migliori di giocare al di sopra delle aspettative. Oltre al fantasista argentino grande protagonista della sfida con il Benevento di sabato scorso, Rodrigo De Paul, anche il suo connazionale Juan Musso ha dimostrato di essere uno dei calciatori più interessanti dell'intero campionato. Giocare alla grande contro una big europea come la Juve, è il sogno di qualsiasi professionista appartenente al mondo del pallone. Peccato però, che l'estremo difensore dovrà stare fermo un turno per squalifica. Al suo posto pronto Simone Scuffet o, in alternativa, il classe 2002 Manuel Gasparini. Chissà che nel giovane portiere proveniente dal settore giovanile non possa essere il futuro tra i pali dell'Udinese.