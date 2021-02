Udinese, inizia una nuova settimana: occhi sulla Fiorentina

UDINE – Il prossimo impegno dell’Udinese è fissato per domenica prossima. Alle 15:00 del 28 febbraio, i bianconeri allenati da Luca Gotti ospiteranno la Fiorentina di Cesare Prandelli. A questo punto del campionato sia i friulani che...

UDINE - Il prossimo impegno dell'Udinese è fissato per domenica prossima. Alle 15:00 del 28 febbraio, i bianconeri allenati da Luca Gotti ospiteranno la Fiorentina di Cesare Prandelli. A questo punto del campionato sia i friulani che i toscani sembrerebbero essere lontani dalla lotta per non retrocedere. Tuttavia un passo falso rischierebbe di compromettere i buoni risultati ottenuti finora. Udinese e Fiorentina occupano, rispettivamente, la 13^ e la 14^ posizione in Serie A. Entrambe le compagini hanno accumulato lo stesso numero di punti, 25, ma i friulani sono avanti per la differenza reti: -8 contro -10. Insomma, stando ai numeri sulla carta si stanno per affrontare due squadre equivalenti. Il pareggio, ad inizio settimana, appare come il risultato più plausibile.