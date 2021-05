La Juventus è alla disperata ricerca di punti: Champions o fallimento totale

L’Udinese, ormai a salvezza acquisita, affronterà la Juventus alla “Dacia Arena” domani alle 18, in una gara valida per la giornata numero trentaquattro del campionato di serie A

L’Udinese, ormai a salvezza acquisita, affronterà la Juventus alla “Dacia Arena” domani alle 18, in una gara valida per la giornata numero trentaquattro del campionato di serie A. I friulani potranno giocare con la testa libera e provare a divertirsi così come chiesto da Gotti, provando quello scalpo importante che risponde al nome dei bianconeri campioni d’Italia che sicuramente non potranno vivere la sfida con la stessa leggerezza, tutt’altro. La Juventus dopo anni di dominio rischia seriamente di non qualificarsi nemmeno per la Champions League, e dovrà lottare fino in fondo per evitare il fallimento e la figuraccia. Vien da sé che tutti i riflettori saranno puntati sugli uomini di Pirlo che non possono assolutamente fallire un’altra prova, altrimenti si parla anche di un possibile esonero immediato per l’attuale tecnico. Dunque Juve costretta a giocare con pressione per cercare i tre punti e questo potrebbe portare ansia ad una squadra che bene non sta, a dispetto dell’indubbio valore tecnico ma che non ha saputo esprimere fin qui. CR7 da qualche settimana sembra il fantasma di sé stesso, e gli altri non sono da meno. Il centrocampo ha deluso e sono tanti i motivi che portano a pensare che in estate sarà rivoluzione.