Udinese-Juve: i precedenti tra le due squadre e le probabili formazioni

Domani, alle ore 18.00, l'Udinese riceverà la Juventus alla Dacia Arena.

UDINE - Siamo ormai giunti al rush finale di questa lunga stagione. Mancano cinque giornate al termine del campionato e domani pomeriggio, alle ore 18.00, l'Udinese riprenderà il suo cammino con la trentaquattresima giornata di Serie A. La squadra di Luca Gotti viene dalla fondamentale vittoria ottenuta per 4-2 la scorsa settimana sul campo del Benevento. Successo grazie al quale la compagine friulana si è portata a quota trentanove punti in classifica. Domani, alla Dacia Arena, arriverà la Juventus di Andrea Pirlo, che occupa il quarto posto ed è reduce dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina.