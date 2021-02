Udinese, la soluzione tecnologica per riaprire gli stadi

L'Udinese sta per muovere il primo passo verso il ritorno del pubblico negli stadi: la soddisfazione del club

UDINE - La più grande pecca di questa stagione rimane ancora oggi l' assenza del pubblico negli stadi. Oltre al danno economico del quale hanno risentito le società senza più gli incassi al botteghino, in ballo c'è il fascino del calcio. Per questo alcuni club, tra i quali anche l' Udinese , starebbero pensando una soluzione tecnologica che permetterebbe l'ingresso ai tifosi . Dopo un anno di stop, i prossimi mesi potrebbero vedere finalmente il volta pagina tanto atteso. Ovviamente rimangono ancora forti dubbi sulla possibilità di aprire gli impianti sportivi al massimo della loro capienza. Tuttavia anche una riduzione del 50%, o giù di lì, sarebbe un risultato particolarmente incoraggiante.

L'INIZIATIVA - Tornando all'iniziativa scelta anche dall'Udinese, in collaborazione con Infront, consisterebbe nel dotare di un dispositivo che segnala con una vibrazione, a chi lo indossa e agli steward, il mancato rispetto del distanziamento sociale. La prima prova è già segnata sul calendario: la prossima giornata di campionato, ovvero Udinese-Fiorentina , gli addetti ai lavori che saranno presenti il giorno della partita indosseranno questo sensore. Il tutto servirà alle autorità competenti per valutare la fattibilità dell'operazione.

LE BUONE SENSAZIONI - Anche il vicepresidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, ha espresso tutta la sua soddisfazione a tal proposito: "L'innovazione tecnologica applicata al calcio, fa parte del DNA dell'Udinese. Qui ad Udinese, infatti, ci sono sempre state sperimentazioni rivoluzionarie. Come quella che portò all'utilizzo della Goal Line Technology. Fu propedeutica per l'inserimento del VAR. Anche il riconoscimento facciale, testato in occasione della finale degli EURO Under 21 del 2019, è passato da queste parti. Gianpaolo Pozzo ha sempre avuto una grande visione. Udine ha fatto sempre da trampolino di lancio alle innovazioni. Ora ci auguriamo la riapertura totale e in sicurezza degli stadi. La Dacia Arena vuole con forza confermare la propria ambizione e diventare un punto di riferimento nazionale ed internazionale. Vogliamo sperimentare e sviluppare gli strumenti innovativi utili alla riapertura al pubblico".