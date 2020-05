Udinese, l’affluenza dei tifosi allo stadio è quasi da Champions League

NEWS UDINESE – Quest’anno l’Udinese è stato protagonista di una stagione altalenante. La formazione di Luca Gotti ha tratti ha dimostrato di potersi inserire in un posto in Europa League, ma a tratti ha anche dovuto combattere per non essere invischiata nella lotta per non retrocedere. I problemi di goal sanati parzialmente dalle intuizioni di Rodrigo De Paul, sono solo una delle note dolenti dell’annata ancora da terminare. Una buona notizia arriva però dagli spalti, secondo una classifica speciale stilata da Calcio&Finanza, l’Udinese è al quinto posto per riempimento dello stadio. Davanti a sé in ordine dal primo al quarto posto ci sono: Cagliari, Juventus e Atalanta. La percentuale di riempimento del pubblico friulano ammonta all’87%. Quest’anno i bianconeri hanno ospitato 262.971 tifosi in 12 gare giocate alla Dacia Arena.