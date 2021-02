Udinese, Llorente commenta la sconfitta dell’Olimpico

L'attaccante dell'Udinese ha parlato dopo la partita persa con la Roma. Ecco che cosa ha detto Fernando Llorente

UDINE - Cade l'Udinese di Luca Gotti, dopo quattro risultati utili consecutivi in campionato, contro la Roma di Paulo Fonseca. Decisive le reti di Jordan Veretout, che ha messo a segno una doppietta, e il goal allo scadere del secondo tempo di Pedro, che ha fissato il risultato sul tre a zero per i giallorossi. Sconfitta che non ci voleva e visti i risultati di giornata, ma mancano ancora Inter-Lazio e Hellas Verona-Parma, la società friulana è scesa al quattordicesimo posto in classifica a pari punti con Benevento, Spezia e Bologna. A una lunghezza di distanza dal Genoa undicesimo.