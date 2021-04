Udinese, Llorente: “Presto torneranno i risultati. De Paul…”

Le dichiarazioni del centravanti basco.

UDINE - L'attaccante bianconero Fernando Llorente , ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport: "Nell' Udinese mi trovo molto bene, mi sono sentito a mio agio sin dal mio arrivo a Udine. E' vero che non stiamo attraversando un bel periodo , ma questa crisi riguarda solamente i risultati, perché le prestazioni comunque sono buone. Anche contro la Lazio avremmo meritato di pareggiare. Le prestazioni ci sono e penso che presto torneranno anche i risultati. Sono felice perché giocando mi diverto e ho l'opportunità di dare ancora il meglio di me, continuando a vivere l'emozione che sento ogni volta che faccio un gol. De Paul? E' un grande giocatore. Completo, tecnico e con la mentalità giusta".

LA SUA ESPERIENZA A NAPOLI - "Mi aveva voluto Carlo Ancelotti, ma quando il mister è stato esonerato la società ha deciso di liberarsi anche di me. Mi ha tolto il numero, mi ha messo fuori squadra con Milik e Ounas. Poi ho parlato con mister Gattuso, con cui ho comunque avuto un buon rapporto, infatti sono almeno rientrato nel gruppo. Ma era chiaro che il Napoli non puntasse più su di me e allora ho cercato una nuova soluzione. Mi è dispiaciuto tantissimo non aver avuto la possibilità di dare il mio contributo alla squadra. Mi sono impegnato sempre al massimo per ribaltare la situazione, ma non ci sono riuscito".