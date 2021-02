Udinese – Musso: “È il momento migliore della mia carriera. Futuro? “

Ecco le dichiarazioni dell'estremo difensore argentino. Le voci sul conto del portiere dell'Udinese continuano a non trovare pace

UDINE - Uno dei giocatori più decisivi in quest'Udinese è senza dubbio Juan Musso. Con le sue parate è spesso stato determinante e la compagine friulana si affida anche a lui per raggiungere l'obiettivo salvezza in questa seconda parte di stagione. Non è un caso che, tra gli uomini che compongono la squadra allenata da Luca Gotti, l'estremo difensore classe '94 sia uno dei più richiesti sul mercato in vista della prossima campagna acquisti estiva. Quella attuale, infatti, potrebbe essere l'ultima stagione di Juan Musso all'Udinese. Arrivato in Friuli nell'estate del 2018, è riuscito ad affermarsi come uno dei migliori portieri del campionato italiano a suon di grandi prestazioni. Tra i club maggiormente interessati a lui ci sono Roma e Inter. L'Udinese, dal canto suo, chiede minimo 20 milioni di euro per privarsene.