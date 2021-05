Udinese, Ag. Okaka: “Stefano ha bisogno di tempo. Mercato? C’è chi merita una piazza migliore”

L'agente del bomber friulano, Stefano Okaka, ha parlato del suo assistito e di alcune vicende legate all'Udinese

L'agente del centravanti dell'Udinese, Stefano Okaka, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del proprio assistito. Il bomber friulano ha scelto di farsi assistere da suo fratello, Carlo Okaka. Di seguito il suo pensiero sulla stagione e su ciò che può ancora dare al club e al calcio:

Sull'Udinese

"L'Udinese deve evitare di sentirsi appagato. In questo sport è l'ultima cosa da fare. I ragazzi vogliono ottenere il massimo da questa stagione. Contro il Napoli sarà una bella partita anche perché i bianconeri hanno dimostrato di meritare una classifica migliore. Tuttavia, contro i partenopei non sarà facile. I friulani giocano un calcio eccezionale che li ha quasi portati a vincere contro i rossoneri a Milano e anche contro la Juventus. Ci sono dei dettagli a cui bisogna ancora lavorare. Situazioni come queste fanno perdere tanti punti. Ne sono già stati ottenuti 40 ma si poteva avere qualcosina in più. Sarebbe stato bello far parte della colonna di sinistra della classifica. Magari guardando più avanti che dietro".

Sul mercato

"A livello calcistico la famiglia Pozzo è molto intelligente. Hanno inserito degli innesti che si sono rivelati adeguati al club: come Pereyra e Molina ad esempio. Quest'ultimo è stato uno dei migliori colpi fatti in Serie A. Giunto all'Udinese da sconosciuto e ha fatto benissimo. Il lavoro parte dei vertici. Stefano va d'accordo con De Paul e Pereyra, si sono trovati nello spogliatoio. Questo creano armonia che si vede in campo. L'Udinese gioca bene ed è bello da vedere".

Su Okaka

"Mio fratello, tra Covid e infortunio, è stato fuori per 3 mesi. Ha un fisico possente ed ha una muscolatura importante, gli ci vorrà tempo per tornare al meglio. Sotto l'aspetto degli infortuni è stata una tragedia. Tuttavia, quando ti scontri con queste cose e ottieni comunque dei risultati, è un merito. Non è compito mio, ma il più forte del club forse è De Paul. Lo dicono statistiche e prestazioni. Può essere davvero appetibile sul mercato. Negli ultimi anni ha avuto un'evoluzione importante. Credo anche che meriti una piazza ancor più importante".