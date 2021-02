Udinese, Nuytinck: “Il goal? Sapevo dove sarebbe finito il cross”

Pareggia l'Udinese contro il Parma, in rimonta. E il giocatore che ha segnato la rete del pareggio ha parlato a UdineseTv, ecco cosa ha detto

UDINE - L'Udinese non va oltre il pari con il Parma. Bicchiere mezzo pieno però per la squadra di Luca Gotti, perché i bianconeri hanno recuperato da un iniziale svantaggio di due reti. Un punto che si può definire dolce, soprattuto per la reazione della squadra, come detto dallo stesso tecnico della società friulana ai giornalisti. I gialloblù vanno in vantaggio grazie alle reti di Cornelius e Kucka, su calcio di rigore. Per l'Udinese accorcia prima le distanze Stefano Okaka, al terzo centro in questo campionato 2020/21. Poi il pareggio, a firma di Nuytinck, al primo centro quest'anno.

Proprio l'autore della rete del 2-2 è stato ha parlato ai microfoni di Udinese Tv, ecco che cosa ha detto il calciatore:

"Il primo tempo è andato malissimo e questo lo sappiamo tutti, ed è una situazione particolare per noi, perché abbiamo fatto la stessa cosa anche la scorsa settimana, contro la Roma. Queste cose però difficilmente accadono due volte di fila. per nostra fortuna abbiamo recuperato lo svantaggio iniziale, questo è un punto davvero importante per noi, è stata una conquista. Per cosa sono più felice? Sicuramente la rete fa piacere, ma quello che conta è aver fatto punti importanti per la classifica. La mia priorità è difendere bene e nel primo tempo abbiamo incassato due goal, poi siamo stati molto bravi a fare altrettanti e questa cosa fa piacere. Ouwejan? (Il calciatore che ha messo l'assist per Nuytinck. N.d.R.) Ha un buon piede, questa è una cosa che sappiamo tutti, così come sapevo che il suo crosso sarebbe arrivato in quel punto preciso. Di solito crossa bene e oggi si è visto".

Anche Ouwejan ha parlato ai media della società, ecco cosa ha detto:

"Questa era una gara difficile e siamo felici per il punto. Meglio il secondo tempo, del primo. Mi sono allenato molto sui calci d'angolo e sono davvero contento per l'assist di oggi. Giocare di più? Lo spero, io lavoro per questo, però è difficile perché in Italia ci sono giocatori molto forti".