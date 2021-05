Udinese-Sampdoria, le parole dei protagonisti nel post partita

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, nel post-partita della gara persa contro la Sampdoria

Redazione

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, nel post-partita della gara persa contro la Sampdoria.

"Siamo stati poco incisivi nelle occasioni che si sono create, potevamo gestire meglio le situazioni. Gli episodi non si compensano, se penso ogni volta come lasciamo punti agli altri è difficile da accettare. Noi ci proviamo, però addirittura perdere questa partita lascia molto l'amaro in bocca. Ci sono tanti punti lasciati per strada, forse la chiave di lettura migliore è che siamo stati bravi a salvarci e ora auguriamoci che l'anno prossimo avremo episodi a favore. Sono tanti i punti che abbiamo lasciato per episodi come quelli di oggi, speriamo che l'anno prossimo sia molto diverso. Spesso ci abbiamo messo del nostro, altre volte faccio fatica ad accettare l'episodio. Futuro? Non abbiamo ancora avuto modo di parlare, penso che lo faremo dopo l'ultima di campionato settimana prossima".

Le parole di Ranieri

Alla stessa emittente sono arrivate le dichiarazioni anche del tecnico doriano Claudio Ranieri. Le sue parole:

"Sono molto contento, era facile dire che raggiunta la salvezza la squadra avrebbe mollato. Invece a me non piacciono queste cose, siamo professionisti pagati per fare questo e quindi bisogna giocare al massimo tutte le partite. Poi puoi perdere o vincere, ma l'importante è lottare. Tatticamente ci siamo espressi meglio con l'ingresso di Quagliarella, quando ci siamo messi a cinque. Sono soddisfatto in generale, segno che questi ragazzi credono in quello che stiamo facendo. Mi dispiace tanto per chi non sta giocando come Leris, ma si allena sempre con passione e qualità. L'importante è fare il massimo, poi non so quanti punti arriveranno. Futuro? Vedremo a fine campionato, aspetto la società. Mi fa piacere per il Leicester, è una grande a tutti gli effetti".

Alla stessa emittente le parole di Walace:

"Dovevamo fare qualcosa in più, abbiamo qualità ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato, bisogna lavorare di più. Dovremmo avere 15 punti in più, è successo per l'ennesima volta di perdere punti non meritando. Ripartiamo con la testa alta".