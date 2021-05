Udinese-Sampdoria, le probabili formazioni: Confermato Okaka, out Arslan

Domani pomeriggio alla Dacia Arena si sfideranno Udinese-Sampdoria: ecco le probabili scelte di formazione di Gotti e Ranieri

Udinese (3-5-1-1) - Solito 3-5-1-1 scelto da Luca Gotti. In porta confermato Musso, nonostante gli errori delle ultime settimane. La linea difensiva sarà composta da Bonifazi, Becao e Samir, con Nuytinck che proverà fino all’ultimo a recuperare almeno per la panchina. Out De Maio. Sulle corsie esterne sono in pole Molina e Larsen, ma resta viva la concorrenza di Ouwejan e Zeegeelar. Confermatissimo il capitano De Paul che sarà affiancato da Makengo e Walace. Sicuramente non sarà della partita Arslan che rischia di aver finito anzitempo la stagione. In attacco verso la conferma dal primo minuto Okaka, supportato dal Tucu Pereyra. Scalpita Fernando Forestieri, ma probabilmente Gotti lo utilizzerà a gara in corso.