Udinese-Sampdoria, svelata la designazione arbitrale

Mancano poche ore alla sfida di campionato che vedrà l'Udinese ospitare la Sampdoria: qui la designazione arbitrale

Antivigilia di campionato per l' Udinese che domani, alle 15:00 in punto, avrà modo di ospitare la Sampdoria di Claudio Ranieri . Né i friulani né i blucerchiati hanno più nulla da chiedere a questa stagione se non la possibilità di finire nella colonna di sinistra della classifica . La salvezza è ormai raggiunta, così come l'ingresso in Europa League , per questo far parte comunque delle prime dieci sarebbe un risultato di tutto rispetto. Al momento, i doriani fanno già parte della top ten del campionato. I bianconeri, invece, vedono il decimo posto distante appena 3 lunghezze. Posizione attualmente occupata dall' Hellas Verona che, durante il turno infrasettimanale, è stato battuto dal Crotone già retrocesso .

Tuttavia, il tecnico Luca Gotti, che domani parteciperà alla consueta conferenza stampa, avrà non pochi problemi di formazione. Tra i vari assenti, infatti, figurati giocatori importanti come: Jajalo, Nuytinck, De Maio, Arslan, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski, Braaf. Tra l'altro tutti fuori per infortunio e nessuno per squalifica. Situazione decisamente più agiata quella di Claudio Ranieri che, invece, avrà tutta la rosa al competo. Stando a quelle che potrebbero essere le scelte definitive dei due allenatori, Udinese e Sampdoria dovrebbero scendere in campo così. Per i padroni di casa il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 composto da: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; N. Molina, De Paul, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Forestieri, Okaka. La Samp invece, si prepara a mandare in campo i suoi in base al solito 4-4-2: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Verre; Gabbiadini, Quagliarella.