Udinese-Spezia termina 2-2 | Il commento e gli highlights del match

Salta all'occhio subito la novità di formazione: né Thauvin , né Samardzic , dal 1' gioca Success che torna così a fare coppia con Beto. Parte subito forte l'Udinese che dopo pochi secondi ha la possibilità di andare in vantaggio: Dragowski, in uscita, anticipa Beto sul cross teso di Lovric. Sul rimpallo arriva Pereyra che a porta vuota non riesce a ribattere in rete. Passano pochi minuti ed è lo Spezia a colpire: Success sbaglia in mezzo al campo, aprendo il contropiede ligure: Nzola anticipa l'intervento in scivolata di Becao, si invola verso la porta e nel tu per tu è freddissimo a saltare Silvestri e a firmare il vantaggio ospite.

Udinese in confusione in avvio, con lo Spezia a un passo dal raddoppio al 12'. Lancio millimetrico per Bourabia, completamente perso dalla retroguardia friulana, con l'algerino bravo nello stop ma non altrettanto nel battere Silvestri: il suo pallonetto di mancino finisce alto sopra la traversa. Il pareggio arriva al 22'. Ottima transizione offensiva, con Success lucido a servire il taglio in profondità di Beto. L'attaccante lusitano è bravo poi nello sdraiare Dragowski e nel mettere a segno il pari. Doppia chance clamorosa per i friulani a fine primo tempo: prima Success trova l'inserimento di Ehizibue che di tacco ribatte verso la porta, ma trova davanti a sé un super Dragowski. Sulla ribattuta arriva per primo Beto che sempre di tacco rimette in mezzo, ma Pereyra di testa, da un metro, non riesce a trovare lo specchio, spedendo largo.