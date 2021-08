Udinese – Legnago, il top e il flop dell’ultima amichevole pre-stagionale

Scopri assieme a noi chi ha brillato nell'ultima amichevole prima del campionato. Ci sono state delle sorprese

Il premio come M.V.P. per questo match, viene assegnato a Sebastien De Maio ha giocato una partita a dir poco incredibile, rendendosi un vero e proprio muro difensivo, dato che con lui in campo non è passato nulla. In fase offensiva il giocatore francese ha esibito una prestazione superlativa, dato che per merito suo sono arrivati sia il secondo che il quarto gol di giornata. Nel primo dei due, esegue un'ottima spizzata che Cristo Gonzalez deve solo spingere in porta. A fine partita, di nuovo su palla inattiva trasforma attraverso un'ottimo tiro al volo e regala alla squadra il 4-1 finale. Per un giocatore che si è fatto valere nella giornata odierna, c'è un altro che si è dimostrato un po' sottotono e disattento. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando.