News Udinese – Silvestri si presenta: “Ho un obiettivo in testa…”

Oggi 16 Agosto è stato finalmente presentato al pubblico e ai giornalisti il nuovo estremo difensore della squadra friulana. Parliamo di Marco Silvestri, che dovrà fare le veci di Juan Musso. Non sarà facile, dato che il portiere argentino nei suoi anni ad Udine si è fatto amare ed ha lasciato un'eredità a dir poco pesante. L'italiano è stato chiaro, non ha nessuna intenzione di far sentire la mancanza del neo guardiano della società orobica. Scopri assieme a noi le dichiarazioni del portiere in conferenza stampa. I tifosi non vedono l'ora di poterlo ammirare in campo.

La trattativa

Durante l'intervista sono arrivate subito le domande riguardanti la trattativa tra le due società e le idee che si era creato il giocatore attorno alla squadra. Ecco le dichiarazioni integrali:

"Ero un obiettivo di diversi club e l'intenzione di provare una nuova avventura già c'era, fino a quando è arrivata la proposta della società friulana, che aveva appena venduto il suo portiere titolare, ed ha messo il mio nome in cima alla lista. L'offerta mi ha subito conquistato, dato che se una squadra ti cerca per sostituire un portiere così importante si parte sicuramente nel migliore dei modi. C'è stata della trattativa, ma è stato tutto molto tranquillo e mi ha condotto abbastanza velocemente ad Udine. Sono felice per la decisione che ho preso. L'Udinese è una grande società."

L'intervista non si chiude qua, anzi altre dichiarazioni molto forti sono arrivate in successione.

Gli obiettivi

Durante la presentazione il portiere ha reso noti anche gli obiettivi che si vuole porre sia come singolo che nel contesto squadra. Eccoli:

"La convocazione in nazionale è comunque la massima aspirazione che un giocatore possa avere. Credo di essere nel team giusto per poterci puntare, però bisogna aggiungere più di qualche buona prestazione." Il portiere ha poi continuato con gli obiettivi da raggiungere con il team: "La squadra è pronta, ci sono ottime qualità individuali e infatti si può puntare tranquillamente alla parte sinistra della classifica, voglio essere il più utile possibile per i miei compagni, magari grazie a qualche bella parata."

Si conclude con queste belle parole la presentazione di Marco Silvestri. Non finisce qui, perché la dirigenza ha intenzione di rendere la squadra ancora più competitiva.