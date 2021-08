News Udinese – Le probabili formazioni per l’amichevole di domani

I giocatori poco utilizzati hanno la loro occasione. Scopriamo quale può essere la probabile formazione domani pomeriggio

Il campionato è oramai alle porte . Si inizierà subito fortissimo, dato che gli uomini di Luca Gotti se la vedranno contro gli ex campioni d'Italia, i bianconeri di Torino. Prima di questo test durissimo, ci sarà un altro incontro che aspetta gli uomini del patron Giampaolo Pozzo . Un' amichevole contro la squadra di Lega Pro, Legnago . Questo può essere l'impegno perfetto per chi non è stato titolare nel primo match stagionale, in Coppa Italia contro l'Ascoli concluso con un rassicurante 3-1. I giocatori poco utilizzati hanno la loro occasione , sia per farsi notare che per scombussolare le chiare idee del tecnico italiano. Scopriamo quale può essere la probabile formazione dell'Udinese nel match di domani pomeriggio .

Diverse le indecisioni del tecnico bianconero. Le scelte verranno fatte principalmente in vista del match clou, che sarà quello di domenica. La prima è quella che riguarda la porta, al momento sembra avvantaggiato Silvestri, ma in realtà potrebbe esserci spazio per Padelli che da quando è arrivato nel nuovo club non ha mai avuto spazio. Subito dopo troviamo il ballottaggio in attacco, dove ancora non si sa se contro la squadra piemontese verrà impiegato Okaka (giocatore oramai agli sgoccioli con la sua esperienza ad Udine) oppure verrà data una seconda chance a Cristo Gonzalez. Non solo amichevoli, ma anche il mercato bianconero è in fermento. Scopri assieme a noi il nome nuovo per l'attacco <<<