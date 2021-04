News Udinese – Rush finale: la matematica dice che tutto è possible!

Ecco le ultime news in casa Udinese. La matematica non è ancora dalla parte dei bianconeri. Tutto è ancora aperto. Gotti sprona i suoi

Redazione

NEWS UDINESE - La classifica parla chiaro. Tutto può ancora succedere. Nulla è scritto e la salvezza non è ancora matematica. La prossima partita è molto importante per i friulani. Gotti affronterà Nicola. Il Torino continua a non riuscire a trovare la continuità di cui ha bisogno. I granata stanno lottando per uscire il prima possibile dalla zona rossa. Anche Gotti, dal canto suo, vuole tornare a vincere il prima possibile. Adesso De Paul e compagni devono rimboccarsi le maniche e ripartire dal secondo tempo giocato contro la Dea. La reazione della squadra c'è stata ma serve maggior attenzione nel reparto difensivo. Ma parliamo di numeri.

L'Udinese, al momento, è ferma al dodicesimoposto a quota 33 punti. Le ultime cinque partite dei bianconeri segnano: due sconfitte, due pareggi e una vittoria. Il Torino, invece, si trova in quartultima posizione a quota 24. Al diciottesimo posto segue il Cagliari con 22 punti. Mancano ancora 9 partite e di conseguenza 27 punti. Tutto può ancora succedere e non bisogna abbassare la concentrazione. Gotti ha apprezzato la grinta e la determinazione dei suoi ragazzi che hanno fatto il possibile per rimontare la Dea. Alla fine però la grinta non è bastata. Servono punti e servono adesso. L'obiettivo resta sempre quello di finire il campionato nella colonna di sinistra. I friulani vogliono ricominciare a cavalcare quella famosa onda dell'entusiasmo dalla quale ultimamente sembra siano stati travolti. Ma non finisce qui.

Il calendario sorride a Gotti.Le prossime quattro partite dei friulani saranno contro Torno, Crotone, Cagliari e Benevento. Nulla è scontato e i bianconeri dovranno sudare per tornare alla vittoria ma certamente poteva andare molto peggio. Dopo le Streghe sarà il turno della Vecchia Signora e questo, dunque, sarebbe il momento migliore per mettere in cassaforte dei punti di fondamentale importanza. Alla fine del campionato non manca molto. Tutte le squadre sono stanche. Manca solo un ultimo sforzo.