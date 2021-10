Udinese – Udogie e Becao in coro: ”C’è dispiacere, ma contro il Sassuolo…”

Dopo la sconfitta per 2-0 contro i campioni d'Italia, i protagonisti bianconeri sono intervenuti in zona mista. Le loro parole

Si ferma a quattro, la striscia di pareggi consecutivi. A San Siro, l' Udinese è stata sconfitta per 2-0 grazie alla doppietta di Joaquin Correa. La vittoria è meritata, ma i bianconeri avrebbero potuto rischiare qualcosina di più. Sono stati troppo rinunciatari. C'è un pizzico di rammarico. Nel prossimo turno, i ragazzi di Gotti affronteranno il Sassuolo. Ma prima di pensare al futuro, sentiamo i commenti dei giocatori friulani, in zona mista, al termine del match di oggi. Ecco le loro dichiarazioni.

Destiny Udogie è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Penso che sia stata una partita giocata a pari livello. Nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica soprattutto sulle loro ripartenze. Per essere una grande squadra dobbiamo crescere ancora e migliorare le nostre prestazioni . Personalmente, sono molto soddisfatto di questo inizio di stagione. Per la mia età è quasi un sogno e spero di continuare così. Si abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo in queste undici gare perchè dobbiamo essere più concreti e chiudere le partite. Siamo pronti per il Sassuolo. Ci rifaremo ''. Ma non finisce qui.

Successivamente, è stato il turno del difensore brasiliano. ''Difficoltà maggiore? E’ da difficile da spiegare. Nel primo tempo siamo stati compatti, ma potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza. Nella ripresa abbiamo concesso troppe occasioni e contro queste grandi squadre alla fine si pagano. Abbiamo perso dei punti. Penso alla gara contro il Bologna, ma anche quella di mercoledì in cui ci hanno fischiato quel rigore. Non ci possiamo fare niente. Con il lavoro, secondo me arriveranno. I ragazzi hanno voglia. Presto arriverà la vittoria. Si, sono fiducioso per le prossime gare. Adesso, deve arrivare per forza la vittoria non c'è altro da fare. Nel frattempo, Mondo Udinese ha stilato le pagelle del match. Ecco tutti i voti <<<