Udinese, Walace: “Qui sembra il Brasile. Voglio continuare a migliorare”

Il centrocampista dell'Udinese, Walace, è recentemente intervenuto ai microfoni ufficiali del club per parlare del suo ambientamento

Amara sconfitta quella rimediata dall'Udinese contro la Juventus in Serie A. Il match, rimasto in bilico fino alle sue battute conclusive, meritava di finire in pareggio. Ciononostante, alcune dubbie decisioni arbitrali avrebbero condizionato l'incontro. Alla fine a spuntarla sono stati gli juventini che sono riusciti ad imporsi per 2-0 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. In questo rush finale il campione portoghese dovrà dare tutto il suo contributo se vorrà accompagnare la Vecchia Signora in Champions League. Ora però, i friulani avranno l'occasione di rialzare la testa alla Dacia Arena contro il Bologna. Uno dei protagonisti dell'incontro potrebbe essere il centrocampista brasiliano Walace. Il quale ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni circa la sua esperienza con la maglia dell'Udinese. Ecco il suo pensiero per i canali ufficiali del club: