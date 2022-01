Udinese – Walace: ”Guardiamo avanti con fiducia. Contro il Genoa…”

L'Udinese esce sconfitta dalla trasferta di Torino per 2-0. A fine partita, alcuni giocatori friulani hanno commentato la gara. Le loro parole

Alla Vecchia Signora basta un gol per tempo. Il mancino di Paulo Dybala sblocca il match, il colpo di testa di Weston Mckennie lo chiude. L'Udinese esce sconfitta a testa alta. Tuttavia, con un pizzico di coraggio in più, il team friulano avrebbe potuto ottenere un risultato migliore. Bisogna guardare avanti. Martedì si torna già in campo per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel frattempo, alcuni calciatori friulani hanno commentato questo ko. Ecco le loro parole.

Le parole di Walace

Walace è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''Torniamo da Torino con fiducia in vista delle prossime gare. Il primo tempo non è stato come lo avevamo preparato, ma nella ripresa abbiamo preso coraggio e messo in difficoltà i bianconeri. Quando si affronta una squadra così bisogna avere personalità e coraggio, provare a fare il nostro gioco e la nostra partita. Dobbiamo continuare così. E’ stato un periodo difficile. Fare gli allenamenti da casa non è la stessa cosa, però è passato. Questa settimana dobbiamo fare bene e pensare al Genoa''.

Parla Arslan

Successivamente, è stato il turno di Tolgay Arslan. Ecco cosa ha detto. ''Si, c'è un pò di rammarico. Abbiamo fatto bene, ma oggi serviva la gara perfetta. Dobbiamo continuare a lavorare. La preparazione è stata difficile, ma non voglio trovare scuse. Noi siamo calciatori. Questo è il nostro lavoro. Ci dobbiamo sempre far trovare pronti, anche nei momenti difficili. Abbiamo bisogno di punti. Centrocampo con Walace e Makengo? Sì, mi trovo bene. Walace parla tedesco e mi trovo bene con lui, ma anche con Makengo. Quando recuperiamo il pallone, ci cerchiamo subito. Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo lavorare ancora.