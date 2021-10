Notizie Udinese – Udogie: ”Domani non possiamo sbagliare. Gotti…”

Destiny Udogie ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell'esterno bianconero

Quest'estate ad Udine sono arrivati diversi giocatori nuovi. Tra quelli che si sono inseriti subito alla grande, c'è sicuramente Destiny Udogie . L'ex Verona sta dimostrando di avere qualità importanti. Con il rinnovo di Larsen in stand-by, si candida seriamente per diventare il titolare della fascia sinistra. Nel frattempo, il classe 2002 ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport dove ha parlato parlato della sua crescita e del suo primo periodo con la maglia bianconera. Ecco le dichiarazioni .

Udogie ha detto la sua su mister Gotti e sulla prossima partita. '' Stimo molto Gotti . Mi ha parlato da subito in ritiro e mi stimola ogni giorno. Ho firmato un contratto di cinque anni con l’Udinese. Sono contento di essere qui. Domenica con la Fiorentina abbiamo fatto bene, ma ora con la Samp è fondamentale ottenere i punti . Juric? Gli Allenamenti molto duri e tosti, ma mi ha dato tanto. Indimenticabile l’esordio a San Siro per me che ero milanista da bambino. Mi ispiro a Marcelo.''

L'esterno ha parlato anche della convocazione con l'Under 21. ''L’Under 21 era un mio sogno e un mio obiettivo. Devo dire grazie al ct Nicolato perché mi ha dato una grande opportunità. E, soprattutto, grande fiducia facendomi giocare subito due volte da titolare. So che devo continuare a lavorare duro con l’Udinese, dove è stato emozionante e di grande impatto giocare dall' inizio la prima di campionato contro la Vecchia Signora, per confermarmi con la maglia azzurra che è qualcosa di veramente speciale''. Destiny Udogie, infatti è stato convocato dal ct Nicolato per le gare di qualificazioni europee contro la Bosnia in trasferta l'otto ottobre e a Monza contro la Svezia il dodici ottobre. Nel frattempo, torniamo a parlare di Serie A. Ecco le probabili formazioni del match di Marassi. Ci sono diverse sorprese <<<