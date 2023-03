Notizie Udinese – Udogie MVP del mese di Marzo? / I candidati al premio

Udogie continua a sorprendere. Nelle ultime ore sono arrivate le candidature al premio come MVP del mese di Marzo e c'è anche il terzino

Redazione

Il difensore laterale Destiny Udogie sta completando una stagione di pregevolissima fattura. Non c'è modo migliore per continuare a lanciarsi in vista del passaggio nel campionato più competitivo del mondo: la Premier League. Da quando il suo torneo è iniziato ha sempre dato il massimo sulla fascia sinistra ed infatti è il secondo laterale ad aver segnato più gol a partire dall'anno passato. Meglio di lui ha fatto solamente il titolare della nazionale francese (vice campione del Mondo) Theo Hernandez. Anche la Lega Calcio si è accorta del suo attuale rendimento ed infatti è arrivata una chiamata speciale per l'assegnazione di un premio. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Destiny Udogie è stato inserito dal gioco per console Fifa e dal nostro campionato tra i cinque giocatori migliori del mese di Marzo. Sicuramente un bel riconoscimento, anche se adesso si deve fare il possibile per poter far vincere proprio il terzino del club bianconero. Per poter votare la sua candidatura basta partecipare alla votazione che si trova online, visto che saranno gli utenti a decidere quale calciatore potrà aggiudicarsi questo premio. Allo stesso tempo gli avversari sono di alto livello, andiamo a vedere i quattro sfidanti del futuro giocatore del Tottenham.

I quattro sfidanti — Il primo ha già vinto il Player of the Month e stiamo parlando del difensore centrale del Napoli Kim. Il secondo è sempre di proprietà dei partenopei ed anche lui ha vinto il premio per questo mese, il suo nome è Kvaratskhelia. Il terzo ha giocato una stagione ad altissimi livelli e in questo mese si è mostrato fondamentale per la Vecchia Signora: Adrien Rabiot. Ultimo, ma non meno importante è il francese del Sassuolo che sta facendo impazzire tutte le difese: Laurienté. Speriamo possa essere Destiny ad aggiudicarsi questo premio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime di mercato. Pereyra apre ad un clamoroso rinnovo <<<