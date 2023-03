News Udinese – Udogie ancora in under 21 / Mancini scarta il laterale

Il laterale bianconero sta eseguendo un campionato su dei livelli alti, ma a quanto pare è ancora troppo presto per la chiamata del Mancio

Redazione

Venerdì pomeriggio sono uscite le convocazioni da parte del tecnico azzurro per i primi impegni validi per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei che si giocheranno in Germania nel 2026. Hanno fatto sicuramente molto scalpore le convocazioni del tecnico italiano Roberto Mancini. Sono state davvero tante le sorprese. Dalla convocazione di un bomber come Mateo Retegui che non ha mai giocato in un under della nostra nazionale, fino alla mancata chiamata di altri calciatori molto importanti. Tra questi campioncini che dovranno ancora attendere prima di ricevere la grande chiamata dalla nazionale c'è anche il laterale bianconero Destiny Udogie. Andiamo a vedere i motivi per cui l'ex Verona dovrà accontentarsi delle partite con coach Nicolato.

Tutto sembrava scritto e mancava davvero poco alla prima chiamata ufficiale, ma a quanto pare è ancora tutto rimandato. Il tecnico ha preferito convocare dei calciatori che in questo ultimo periodo sono sembrati abbastanza in forma e che potrebbero avere una delle loro ultime chance con la nazionale. A questo punto, però, sorgono spontanee diverse domande. Destiny aveva molta voglia di mettersi in mostra e in campionato sta dimostrando di essere uno dei calciatori migliori per distacco sulla fascia. In una nazionale che vuole ripartire e soprattutto ha intenzione di farlo con i giovani, come mai un talento di questo calibro è ancora costretto a giocare con le under?

Le risposte — In realtà è molto difficile dare una risposta anche perché allo stesso tempo è stato convocato un giovanissimo come Pafundi che con l'Udinese non ha mai visto campo. Ad oggi queste convocazioni fanno male alla squadra del Friuli perché piuttosto che i meritevoli sembrano andare in nazionale i più chiacchierati. Speriamo che mister Mancini riesca a trovare spazio per un grande talento come Destiny.