Notizie Udinese – Udogie: ”Vorrei raggiungere il massimo. In allenamento…”

Il difensore dei bianconeri, Destiny Udogie, è intervenuto sul profilo Instagram dell'Udinese per rispondere a cinque domande. Le sue parole

Il laterale bianconero ha parlato degli obiettivi che vuole raggiungere e dell'emozione provata indossando la maglia dell'Italia. ''Non mi sono prefissato nessun obiettivo nello specifico, ma vorrei raggiungere il massimo dei miei livelli. Ai giovani ragazzi dico di credere in loro stessi, allenarsi sempre al massimo e cercare di ottenere più qualità possibili per arrivare in alto. Poi, devono continuare a lavorare duro. La cosa più importante, penso che sia la forza mentale di allenarsi sempre al 100% e di dare sempre il tutto per tutto. Italia? Giocare in Nazionale è un'emozione bella ed unica perchè rappresenti un paese ed hai tutti gli occhi addosso. L'emozione più grande è stata l'esordio con l'Under 21. Spero di arrivare più in alto possibile. Ricordo in Under 17 il mio gol che ci ha permesso di battere la Francia in semifinale agli Euoropei. Penso sia il ricordo più emozionante che ho''.