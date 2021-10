Notizie Udinese – Udogie può sorridere: ecco il motivo

L'esterno bianconero è sceso in campo nel match Under 21 tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina. Ecco com'è andata

La sosta per le nazionali non è ben vista dai tifosi. Non è facile stare due settimane senza veder giocare la squadra del cuore. Al contrario, per i vari giocatori convocati è un'orgoglio rappresentare il proprio paese. In casa Udinese, sono tre i calciatori chiamati in Nazionale: Stryger Larsen, Molina ed Udogie. Il primo scenderà in campo domani sera, mentre l'argentino ha giocato questa notte. La partita del giovane classe 2002, invece, è finita da pochi minuti. Ecco com'è andata.

Vittoria importante

Gli azzurrini di mister Nicolato erano chiamati alla dura trasferta di Zenica contro i padroni di casa della Bosnia Erzegovina. Destiny Udogie, nonostante le recenti ottime prestazioni, è partito dalla panchina. Al suo posto il romanista Calafiori. Il match si è messo subito bene per l'Italia che dopo trenta minuti era già avanti per 0-2. Il vantaggio è stato siglato da Okoli, mentre il raddoppio da Vignato. Entrambi i gol sono nati da sviluppo su calcio d'angolo. Continua, anche in Nazionale, il momento d'oro di Sandro Tonali, autore di un doppio assist. Nel finale di gara, è arrivato il gol della bandiera di Barisic. Gli azzurrini hanno portato a casa una vittoria fondamentale. Ma torniamo ad Udogie. Si sono dovuti aspettare 67 minuti per vedere il suo ingresso in campo. L'esterno bianconero ha disputato una gara ordinata, senza prendere rischi. Probabilmente, il classe 2002 verrà schierato da titolare nella prossima gara. Ecco quando si giocherà.

Svezia

Martedì alle ore 17:30, l'Italia affronterà la Svezia capolista (ma con una gara in più). Se gli azzurrini vogliono conquistare il pass per gli Europei, non possono permettersi passi falsi. Sarà un match difficile ed equilibrato, ma i ragazzi di Nicolato sembrano avere una marcia in più. Intanto Udogie scalda i motori.