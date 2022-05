News Udinese – Ufficiale l’addio dell’ex / Si prepara una nuova panchina

Il team bianconero continua il suo periodo di crescita. Intanto si parla anche di ex ed arriva una novità molto interessante

Redazione

Il team bianconero ha concluso da tre giorni la sua stagione, ma tutto sembra già essere pronto per cambiare totalmente e quasi definitivamente. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza a tutti gli effetti e vuole giocare un calcio spumeggiante, ma dovrà farlo senza i suoi componenti migliori. Il primo ad abbandonare la barca è stato proprio il tecnico Gabriele Cioffi, ma non solo lui ha deciso di provare una nuova avventura. Anche l'agente di Gerard Deulofeu ci fa sapere che il suo assistito ha un accordo per la cessione e che di conseguenza l'addio è solo questione di tempo. Intanto a proposito di mister che cambiano panchina c'è anche un ex storico. Una vera e propria bandiera del club. Ecco di chi stiamo parlando.

Il protagonista

Il mister al centro dell'articolo ha fatto le fortune dell'Udinese con la maglia bianconera sulle spalle. Ha segnato caterve di gol ed è diventato uno dei veri e propri idoli per la squadra friulana. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Antonio Di Natale. Dopo l'addio al calcio giocato, il campano ha iniziato la sua carriera come tecnico. Proprio l'anno scorso gli è stata affidata la sua prima panchina di livello, stiamo parlando della guida della Carrarese. Ecco come è andato a concludersi il suo percorso.

La fine dell'avventura

Ebbene sì, l'avventura di Totò sulla panchina della Carrarese sta per giungere al termine. Le due parti stanno cercando di capire se c'è un modo per terminare il contratto prima della scadenza normale fissata per giugno del 2023. Sicuramente bisognerà fare il possibile e potrebbe non essere facile la risoluzione, ma Di Natale si prepara ad un nuovo capitolo dopo questa buona stagione. Il decimo posto ottenuto è solo un punto di partenza. In conclusione non perdere tutte le valutazioni assegnate ai giocatori bianconeri al termine della stagione. Ecco il pagellone <<<