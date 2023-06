Udinese – Ufficiale: Igor Bubnjic è il nuovo tecnico della Primavera

L'ex calciatore è ufficialmente il nuovo tecnico della Primavera. Ecco tutti i dettagli sul mister che proverà a condurre l'Udinese in A

Redazione

Adesso è ufficiale: Igor Bubnjic sarà il nuovo tecnico della Primavera in vista della prossima stagione. Dopo la retrocessione ottenuta dal coach Jari Sturm nel suo primo anno in Primavera 1 è arrivato il cambio del tecnico. Il compito del croato che ha anche vestito la maglia dell'Udinese da calciatore, sarà quello di riportare sin da subito il team nella massima serie del calcio giovanile italiano. Un compito che non sarà facile da portare al termine, ma sappiamo benissimo che la dirigenza riuscirà a fornire i giocatori giusti per poter tentare questa rapida risalita. Andiamo a vedere tutti i passaggi che hanno portato Igor ad allenare l'Udinese Primavera.

Dopo l'esperienza nel calcio italiano con la maglia dell'Udinese (dove ha collezionato 16 presenze) e quelle del Carpi e del Brescia. Igor ha continuato la sua carriera tra Malta e le serie minori croate. L'idea di appendere gli scarpini al chiodo si è protratta per più di qualche stagione. Fino a quando nel luglio del 2022 è stata presa la scelta definitiva. Adesso è iniziata la sua nuova carriera da tecnico e nel corso dell'ultima annata è stato il coach dell'under 19 dell'Istra. Squadra che milita nella prima categoria del calcio croato. Dopo aver fatto bene con i giovani del suo paese, adesso è pronto per una chiamata che non si può far sfuggire.

Il comunicato della società — "Udinese Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera ad Igor Bubnjic che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Per l'ex difensore croato, si tratta di un ritorno in bianconero dopo l'esperienza da giocatore dal 2013 al 2018. Da parte di tutto il club il bentornato ad Igor ed i migliori auguri di buon lavoro".