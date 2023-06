Udinese – Ufficiale: si chiude la partnership tra i bianconeri e la Dacia

L'Udinese chiude ufficialmente la sua partnership con l'azienda di autoveicoli Dacia. La fine di una collaborazione che da diversi anni accompagna i bianconeri negli eventi più importanti. Anche lo stadio di conseguenza sarà costretto a cambiare nome. Dal prossimo primo Luglio 2023 non sarà più Dacia Arena, ma prenderà il nome di Udinese Arena. Dovrebbe essere un cambio momentaneo visto che l'idea del club è quella di trovare un nuovo sponsor che possa sostenere la società in tutti gli ambiti. Ora non possiamo fare altro che condividere anche il comunicato ufficiale della società gestita dalla famiglia Pozzo: "Con l’ultima partita del campionato di Serie A 2022/2023 si è concluso il rapporto tra Dacia e il club friulano. Un percorso di 13 anni costellato di comuni soddisfazioni che ha visto la quota di mercato Dacia in Italia crescere di oltre 4 punti nel mercato automotive". Si conclude qua la collaborazione ed ora parte la caccia al nuovo sponsor. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Rischio beffa per Lucca <<<