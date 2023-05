Udinese – Ufficiale l’orario dell’ultima giornata: tutti i dettagli

L'Udinese è pronta per l'ultima sfida del suo campionato. Da una parte ci saranno i bianconeri di Andrea Sottil e dall'altra quelli di Max Allegri. Un match che si prospetta davvero difficile per il team del Friuli Venezia Giulia visto che la squadra dovrà fare a meno di diversi calciatori davvero importanti. La partita è stata fissata questa domenica alle ore 21:00 . La Dacia Arena si prepara ad essere vestita a festa per l'ultimo incontro di questa annata e soprattutto per salutare i beniamini che hanno dato tutto nonostante i diversi infortuni e i tanti problemi. Ad oggi la sfida contro la Vecchia Signora si prospetta davvero proibitiva . Andiamo a vedere per quali motivi.

Il problema maggiore (ad oggi) è sicuramente una difesa completamente da ricostruire. Mister Sottil si trova davvero in grandissima difficoltà, visto che non avrà ben due terzi della difesa titolare ma soprattutto nessun sostituto disponibile. Ad oggi l'infermeria dell'Udinese è più che colma e quei giocatori che non sono out per infortunio, lo sono per via di una squalifica. Difficile trovare una quadra e costruire una difesa a tre che possa mettere in difficoltà l'attacco dei bianconeri di Torino pieno di calciatori dalle grandi qualità. Ecco come la società dei Pozzo potrebbe scendere sul campo da gioco.