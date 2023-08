Notizie Udinese – Ufficiale il prossimo avversario in Coppa Italia; i dettagli

L'Udinesedopo la grande e convincente vittoria contro il Catanzaro è pronto per un nuovo incontro di Coppa Italia. Proprio ieri sera è stato annunciato quello che sarà il suo prossimo avversario. Una partita non semplice contro una squadra che ha grande voglia di mettersi in mostra e dire la sua. Ieri sera è arrivata la vittoria al 122esimo minuto contro il Palermo ed oggi il team di mister Ranieri è pronto per affrontare i bianconeri nel corso del prossimo turno. Il Cagliari dopo essere tornato nella massima serie ha voglia di mettersi in mostra e soprattutto di vincere a tutti costi anche la partita contro i friulani. Sicuramente sarà un bel match che permetterà a tutti di divertirsi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Vojvoda in bianconero? Ecco la verità <<<