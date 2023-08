Ex Udinese – Ufficiale il ritiro dal calcio giocato di Emil Hallfredsson

Emil Hallfredsson lascia ufficialmente il calcio giocato. Una scelta sicuramente attesa anche perché oramai la sua carte d'identità segnava 39 anni. Anche se in queste ultime stagioni era riuscito comunque a rendere nel migliore dei modi con la maglia della Virtus Verona nella Lega Pro. Quest'anno ad esempio è sceso in campo per ben 24 volte. Non poche se pensiamo e ripetiamo che è un centrocampista quasi di 40 anni. Adesso sicuramente arriverà una nuova esperienza (si spera sempre nel mondo del calcio). Il regista con la maglia bianconera ha messo a referto ben 64 presenze, un gol ed anche quattro assist. Numeri importanti che rendono fondamentale il suo ingresso sul campo da gioco e soprattutto la sua presenza continua in quei due anni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco il punto della situazione Samardzic <<<