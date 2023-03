Udinese – Ufficiali gli orari dei bianconeri fino alla trentaduesima giornata

L'Udinese si prepara a questo finale di stagione. Sono appena usciti gli orari dei friulani dalla trentesima fino alla trentaduesima giornata

Redazione

L'Udinese lavora in vista dei prossimi impegni di campionato. Non è ammesso nemmeno un secondo di pausa in vista di uno degli appuntamenti più importanti di questa stagione per il team gestito da Andrea Sottil. Nel corso di queste due settimane bisognerà lavorare intensamente per poter trovare una soluzione ai tanti assenti che ci saranno nel corso dei prossimi match. Saranno ben tre i titolarissimi che dovranno alzare bandiera bianca nel corso del prossimo match e di conseguenza c'è una vera e propria caccia disperata ai possibili sostituti. Nel frattempo andiamo a vedere il nuovo calendario della società bianconera. Sono stati ufficializzati tutti gli anticipi e tutti i posticipi dalla trentesima alla trentaduesima di campionato.

Il primo incontro da segnare con la matita rossa è quello della trentesima giornata che si giocherà in trasferta allo stadio Olimpico contro una Roma agguerrita e che ha molta voglia di rilanciare la sua stagione. La partita è in programma alle ore 20 e 45 di domenica 16 Aprile. Il secondo impegno è invece quello che riguarda l'incontro con la Cremonese e si scenderà in campo alle ore 15 della settimana successiva: 23 Aprile. Infine l'ultimo match da segnare con il cerchiolino rosso è quello della trentaduesima giornata che sarà contro il Lecce e si scenderà in campo addirittura di venerdì sera alle 20 e 45.

Il resto del calendario — Il calendario è comunque molto intenso anche comprendendo le prossime giornate a stretto giro. La prima è quella che riguarda il Bologna e che si giocherà tra due domeniche di pomeriggio, più precisamente alle ore 12 e 30. Poi per la partita contro il Monza che si giocherà il giorno prima pasqua, si scenderà in campo alle 12 e 30 però di sabato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi colpi di mercato. Ecco il nuovo nome per l'attacco bianconero <<<